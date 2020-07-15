Пандемія: ВООЗ зафіксувала ще 185 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 185 тисяч, перевищивши 13,1 млн. Згідно з опублікованими в середу ввечері даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 4 тисячі і склало понад 574 тисяч, зазначає УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 15 липня в світі було зареєстровано 13 150 645 інфікованих і 574 464 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 185 836, кількість померлих збільшилася на 4 176. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами. Днем раніше за добу було виявлено 196 775 випадків зараження і 3 634 летальні випадки.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 6 884 151. За добу цей показник виріс на 103 723. Кількість померлих там збільшилася на 2 244 і досягла 290 674. У Європі налічуються 2 964 046 інфікованих і 204 449 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 17 942, кількість померлих збільшилася на 492.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 317 078, зафіксовано 32 294 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 14 781, померли 543 людини.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 3 344 783. Далі йдуть Бразилія (1 884 967), Індія (936 181), Росія (746 369), Перу (330 123), Чилі (319 493), Мексика (304 435), ПАР (298 292), Велика Британія (291 377) і Іран (262 173).