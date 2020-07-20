В Украине почти 59,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 651
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Украине на 9:00 20 июля зафиксировано уже почти 59,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев меньше, чем днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 59 493 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 651 инфицированного.
Вследствие болезни всего умерли 1498 человек, из них 13 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 31 439, за сутки - 560.
Напомним, ВОЗ зафиксировала 166 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.