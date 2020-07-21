В Украине уже 60 тысяч случаев COVID-19, за сутки - 673
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Украине на 8:45 21 июля зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 600. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 60 166 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 673 инфицированных.
Вследствие болезни всего умерли 1 518 человек, из них 20 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 32 199, за сутки - 760. То есть, количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших.
Напомним, коронавирусом в мире заразились почти 14,7 млн человек, умерло - более 600 тысяч.