В Украине уже почти 61 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 829
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине на 8:35 22 июля зафиксировано уже почти 61 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев значительно возросло по сравнению с предыдущими сутками - до более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 60 995 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 829 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1534 человек, из них 16 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 33 172, за сутки - 973. То есть, количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших - второй день подряд.
Напомним, коронавирусом в мире заразились почти 15 млн человек.