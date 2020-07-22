Как в ЕС: Степанов анонсировал новые критерии для карантина в Украине

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 9760 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114801 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119357 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117908 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144632 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у Президента Владимира Зеленского сообщил, что сегодня Кабинет министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина - их гармонизируют с европейскими. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня Кабинет министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства планируют продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа.

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