Как в ЕС: Степанов анонсировал новые критерии для карантина в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у Президента Владимира Зеленского сообщил, что сегодня Кабинет министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина - их гармонизируют с европейскими. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.
"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня Кабинет министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Напомним, на сегодняшнем заседании правительства планируют продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа.