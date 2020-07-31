С завтрашнего дня меняются условия пересечения КПВВ на Донбассе для иностранцев

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114215 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118914 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117731 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143997 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102892 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 31 июля. УНН. С 1 августа, на период действия карантина пересечение линии разграничения на КПВВ в Донецкой и Луганской областях запрещено иностранцам и лицам без гражданства, не имеющих полисов страхования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Согласно постановлению Кабмина от 22 июля 2020 года №641 с 1 августа, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины, и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и действует на срок пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.

Украинские Национальные Новости

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