В разведке сообщили о потерях боевиков за июль на Донбассе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 116372 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. С 1 по 26 июля потери боевиков составили 61 человека, а также 54 человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные разведки ООС.

"Наша разведка сообщает, что за каждую потерянную жизнь украинского воина оккупанты несут заслуженное наказание. Так, только в период с 1 по 26 июля противник понес безвозвратные потери, которые составили 61 человека (46 из которых боевые) и 54 раненых и травмированных (40 из которых боевые). Кроме этого наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг понес потери умершими - 3 человека и травмированными - 4. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т.д.

Напомним, 31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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