У Міноборони прокоментували політичні заяви РФ щодо постачання зброї на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Міноборони України прокоментували політичні заяви в РФ стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США та заявили, що якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.
"У Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків — 480 одиниць; бойових броньованих машин — більше 900 одиниць; гармат і гаубиць — близько 450 одиниць; мінометів — близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню — близько 210; засобів протиповітряної оборони — близько 700; протитанкових засобів — близько 450.
"Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави. З початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу. Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави", - додається у повідомленні.
Так, Україна, відповідно міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів.
"І цьогорічна ситуація — не виняток. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора", - підсумовується у повідомленні.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до складу Військово-морського флоту Росії у 2020 році буде прийнято 40 нових кораблів, а акцент буде зроблений на оснащенні унікальними гіперзвуковими ударними комплексами.