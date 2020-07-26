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Путін планує посилити флот РФ унікальною гіперзвуковою зброєю

Путін планує посилити флот РФ унікальною гіперзвуковою зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що до складу Військово-морського флоту Росії у 2020 році буде прийнято 40 нових кораблів, а акцент буде зроблений на оснащенні унікальними гіперзвуковими ударними комплексами. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"У цьому році в його (ВМФ) склад буде прийнято сорок кораблів і суден різних класів…Унікальні переваги й підвищення бойових можливостей флоту будуть досягатися за рахунок широкого впровадження передових цифрових технологій, які не мають аналогів у світі гіперзвукових ударних комплексів, безпілотних підводних апаратів, за рахунок найефективніших засобів оборони", - повідомив Путін.

За його словами, кілька днів тому на трьох провідних верфях Росії було закладено ще шість нових кораблів дальньої морської зони.

Також Путін нагадав, що в складі ВМФ РФ - кораблі, оснащені високоточною зброєю, стратегічні підводні крейсери й багатоцільові підводні човни, а також новітні літаки та інші літальні апарати, унікальні зразки озброєння і спецтехніки. За його словами, рівень оснащеності російського ВМФ постійно зростає.

Нагадаємо, Путін заявив, що "лише у Росії є гіперзвукова зброя".

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