Путін заявив, що "лише у Росії є гіперзвукова зброя"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Росія “вперше в історії випереджає інші країни” за рівнем розвитку передових озброєнь. Про це заявив у вівторок президент РФ Володимир Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.
Він сказав, що ні СРСР, ні Росія ніколи “не прагнули створювати загрози для інших країн”. Так, за словами Путіна, Радянський Союз завжди наздоганяв США — і з атомної бомби, і з стратегічної авіації, і з перших міжконтинентальних ракет. “На сьогоднішній день у нас унікальна ситуація в нашій новій і новітній історії: наздоганяють нас. У жодній країні світу немає гіперзвукової зброї взагалі, а гіперзвукової зброї континентальної дальності — тим більше”, — сказав президент Росії.
Він зазначив, що в РФ у військах є гіперзвукові комплекси “Кинджал” авіаційного базування, лазерні бойові комплекси “Пересвет” і ракети “Калібр”. Почалося також оснащення РВСН новітнім гіперзвуковим комплексом “Авангард”. “У нас за планом йдуть роботи по іншим системам: по міжконтинентальній балістичній ракеті підвищеної потужності “Сармат”, з гіперзвукової ракети “Циркон” наземного і морського базування, з безпілотної підводної міжконтинентальної дальності апарату “Посейдон”, з глобальної дальності крилатої ракети з ядерною силовою установкою “Буревісник”, — сказав Путін.
“Є й інші засоби, про них менше говорять, але вони є, вони надходять у війська і працюють”, — заявив глава РФ.
Як передавав УНН, ще у грудні минулого року Путін пригрозив новітньою зброєю, що не має аналогів.