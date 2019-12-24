Путин заявил, что "только в России есть гиперзвуковая оружие"

Он отметил, что ни СССР, ни Россия никогда “не стремились создавать угрозы для других стран”. Так, по словам Путина, Советский Союз всегда догонял США — и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам. “На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более”, — сказал президент России.

Он отметил, что в РФ в войсках стоят гиперзвуковые комплексы “Кинжал” авиационного базирования, лазерные боевые комплексы “Пересвет” и ракеты “Калибр”. Началось также оснащение РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом “Авангард”. “У нас по плану идут работы по другим системам: по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности “Сармат”, по гиперзвуковой ракете “Циркон” наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату “Посейдон”, по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой “Буревестник”, — сказал Путин.

“Есть и другие средства, о них меньше говорят, но они есть, они поступают в войска и работают”, — заявил глава РФ.

Как сообщал УНН, еще в декабре прошлого года Путин пригрозил новейшим оружием, не имеет аналогов.