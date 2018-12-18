Путін пригрозив новітньою зброєю, що не має аналогів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Новітня російська зброя змусить задуматися тих, хто звик до мілітаристської риторки. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на розширеній колегії Міноборони, передає УНН з посланням на ТАСС.
"Серйозні, проривні кроки зроблені в розвитку новітньої, що не має аналогів в світі зброї, про яку говорив в посланні Федеральним зборам 1 березня цього року. Наші нові системи, сподіваюся, змусять замислитися тих, хто звик до мілітаристської і агресивної риторики", - сказав Путін.
Він згадав початок серійного виробництва ракетного комплексу "Авангард", успішні випробування "Сармата", успішне несення дослідно-бойового чергування гіперзвукового авіакомплексу "Кинджал", а також відпрацювання практичного застосування бойових лазерних комплексів "Пересвіт".
Путін наголосив, що "ця зброя кратно збільшує потенціал армії і флоту", тим самим "надійно і безумовно забезпечуючи безпеку Росії на найближчі десятиліття".
Нагадаємо, 1 березня в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу "Сармат".
Тоді Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.
Пізніше в Держдепі США прокоментували послання президента РФ, зазначивши, що заяви Путіна про розробку і випробування нових видів озброєнь викликають стурбованість Штатів.