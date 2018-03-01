Путин показал новые баллистические ракеты РФ

Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.

При этом во время выступления главы государства продемонстрировали видеозаписи, на которых показали новую межконтинентальную ракету "Сармат" и компьютерный ролик, где ее запускают по нескольким траекториям вокруг модели Земного шара.

Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" будет весить более 200 тонн, ее можно будет оснащать ядерными боеголовками, ее трудно перехватывать средствами ПРО. Кроме того, в "Сармата" будет больше боевых блоков, чем у "Воеводы" - самой мощной МБР в мире на данный момент.

Как сообщал УНН, в ходе послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост будет открыт в ближайшие месяцы.