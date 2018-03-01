Путін показав нові балістичні ракети РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу "Сармат", передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.
При цьому під час виступу глави держави продемонстрували відеозаписи, на яких показали нову міжконтинентальну ракету “Сармат” і комп’ютерний ролик, де її запускають по декільком траєкторіям навколо моделі Земної кулі.
Нова міжконтинентальна балістична ракета “Сармат” буде важити більше 200 тонн, її можна буде оснащувати ядерними боєголовками, її важко перехоплювати засобами ПРО. Крім того, у “Сармата” буде більше бойових блоків, ніж у “Воєводи” — найпотужнішої МБР в світі на даний момент.
Як повідомляв УНН, в ході послання Федеральним зборам Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кримський міст буде відкритий в найближчі місяці.