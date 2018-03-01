Госдеп: заявления Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений беспокоят США

“Это определенно вызывает нашу обеспокоенность”, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос репортера. С её точки зрения, российский лидер “подтвердил то, что правительство США знает уже давно, и что Россия до этого отрицала”. “Речь о том, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений более десяти лет, чем она напрямую нарушает свои обязательства в рамках международных договоренностей”, — утверждала руководитель пресс-службы Госдепартамента.

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Американская администрация сожалеет, что выступление Путина сопровождалось показом графики, изображавшей ядерное нападение на Соединенные Штаты, заявила Науэрт.

“Могу сказать, что многие из нас следили за этой речью с огромным интересом здесь, в Госдепартаменте США, и, как я считаю, во всем американском правительстве”, — признала она.

“Разумеется, было грустно смотреть видеоанимации, которые изображают ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствие от этого. Мы не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене”, — сказала американский дипломат.

Кроме того, Науерт отказалась отвечать на вопросы российских журналистов, касающиеся двусторонних отношений и ежегодного послания Владимира Путина российским Федеральному собранию.

“А, так вы из России? Тогда этим все сказано! Я двигаюсь дальше!”- сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Таким образом она отреагировала на попытку корреспондента одного из средств массовой информации РФ прояснить высказывания Науерт, касающиеся выступления Путина.

Это вызвало возмущение в части американского пресс-корпуса Госдепартамента США. “Простите, что это значит? Они не являются должностными лицами российского правительства, они только задают вопросы, вопросы, касающиеся России”, — сказала Науерт одна из американских журналисток.

“Неужели?” — удивилась Науерт. — Мы знаем, что RT и другие российские новостные, точнее, так называемые новостные организации финансируются и направляются российским правительством. Поэтому, если у меня нет большой толерантности к ...“, - начала отвечать представитель Госдепартамента США, но ее начали перекрикивать американские репортеры, которые выразили солидарность с россиянами.

Напомним, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса “Сармат”. Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.