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Держдеп: заяви Путіна про розробку і випробування нових видів озброєнь турбують США

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Заяви президента РФ Володимира Путіна про розробку і випробування нових видів озброєнь викликають стурбованість США. Про це заявила в четвер керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.

“Це безперечно викликає нашу стурбованість”, — сказала вона, відповідаючи на відповідне запитання репортера. З її точки зору, російський лідер “підтвердив те, що уряд США знає вже давно, і що Росія до цього заперечувала”. “Йдеться про те, що Росія розробляє дестабілізуючі системи озброєнь більше десяти років, чим безпосередньо порушує свої зобов’язання в рамках міжнародних домовленостей”, — стверджувала керівник прес-служби Держдепартаменту.

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Американська адміністрація жалкує, що виступ Путіна супроводжувався показом графіки, яка зображувала ядерний напад на Сполучені Штати, заявила Науерт.

“Можу сказати, що багато хто з нас стежили за цією промовою з величезним інтересом тут, у Держдепартаменті США, і, як я вважаю, у всьому американському уряді”, — визнала вона.

“Зрозуміло, було сумно дивитися відеоанімації, які зображують ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені”, — сказала американський дипломат.

Крім того, Науерт відмовилася відповідати на питання російських журналістів, що стосувалися двосторонніх відносин і щорічного послання Володимира Путіна російським Федеральним зборам.

“А, так ви з Росії? Тоді цим все сказано! Я рухаюся далі!” — сказала офіційний представник зовнішньополітичного відомства США. Таким чином вона відреагувала на спробу кореспондентки одного з засобів масової інформації РФ прояснити висловлювання Науерт, що стосувалися виступу Путіна.

Це викликало обурення у частині американського прес-корпусу Держдепартаменту США. “Вибачте, що це значить? Вони не є посадовими особами російського уряду, вони лише задають питання, питання, що стосуються Росії”, — сказала Науерт одна з американських журналісток.

“Невже?” — здивувалася Науерт. — Ми знаємо, що RT і інші російські новинні, точніше, так звані новинні організації фінансуються і направляються російським урядом. Тому, якщо у мене немає великої толерантності до ...“, - почала відповідати представник Держдепартаменту США, але її почали перекрикувати американські репортери, які висловили солідарність з росіянами.

Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.

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