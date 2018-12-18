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Путин пригрозил новейшим оружием, не имеющим аналогов

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Новейшее росийское оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны, передает УНН с посыланием на ТАСС.

Путин пригрозил новейшим оружием, не имеющим аналогов

"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - сказал Путин.

Он упомянул начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешные испытания "Сармата", успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

Путин подчеркнул, что "это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота", тем самым "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".

Напомним, 1 марта в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса "Сармат".

Тогда Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.

Позднее в Госдепе США прокоментировали послание президента РФ, отметив, что заявления Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений вызывают обеспокоенность Штатов.

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