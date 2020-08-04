ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 73168 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104570 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109469 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137706 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112040 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133628 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102462 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102647 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104893 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции

ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 12329 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Утром (3 августа — ред.) один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере”, — сообщили в штабе, и добавили, что украинские военнослужащие на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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С начала текущих суток учтено 1 провокацию со стороны врага. Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. “В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинам”, — добавили в сообщении штаба.

Добавляется, что по заявкам местных администраций, спасатели ОС ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести. “С начала проведения ООС было восстановлено 890 таких домов”, — сообщили в штабе ООС.

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Отмечается, что на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более сорока гражданам Украины, а пожарные из состава ОС в сутки потушили 21 пожар.

Украинские Национальные Новости

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