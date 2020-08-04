ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Утром (3 августа — ред.) один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере”, — сообщили в штабе, и добавили, что украинские военнослужащие на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
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С начала текущих суток учтено 1 провокацию со стороны врага. Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. “В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинам”, — добавили в сообщении штаба.
Добавляется, что по заявкам местных администраций, спасатели ОС ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести. “С начала проведения ООС было восстановлено 890 таких домов”, — сообщили в штабе ООС.
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Отмечается, что на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более сорока гражданам Украины, а пожарные из состава ОС в сутки потушили 21 пожар.