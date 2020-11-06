Зеленский: мы передали ОБСЕ списки на следующий обмен, ждем ответ "другой стороны"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинская сторона передала ОБСЕ списки для последующего обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на КПВВ "Счастье", Луганская область, передает УНН.
"Следующие вещи, о которых мы договаривались (на встрече лидеров "норманнской четверки" в Париже - ред.) - это обмен всех на всех. Мы передали сегодня госпоже Хайди Грау, руководителю ОБСЕ, списки с нашей стороны. Ждем ответа от другой стороны", - сказал Президент.
Он выразил надежду, что на заседании ТКГ будет подниматься этот вопрос.
Напомним, во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.