Зеленский: мы передали ОБСЕ списки на следующий обмен, ждем ответ "другой стороны"

"Следующие вещи, о которых мы договаривались (на встрече лидеров "норманнской четверки" в Париже - ред.) - это обмен всех на всех. Мы передали сегодня госпоже Хайди Грау, руководителю ОБСЕ, списки с нашей стороны. Ждем ответа от другой стороны", - сказал Президент.

Он выразил надежду, что на заседании ТКГ будет подниматься этот вопрос.

Напомним, во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.