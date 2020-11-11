Засідання ТКГ: Кравчук закликав до Нового року повернути додому усіх взаємно утримуваних осіб

"Глава Української делегації закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 10 листопада через демарш російських представників Україна під час засідання гуманітарної підгрупи ТКГ не змогла домогтися обговорення двох важливих питань - обміну взаємно утримуваних осіб та пошуку безвісти зниклих осіб.