Засідання ТКГ: Кравчук закликав до Нового року повернути додому усіх взаємно утримуваних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні під час засідання Тристоронньої контактної групи глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб. Про це йдеться у повідомленні Української делегації у ТКГ на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
"Глава Української делегації закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 10 листопада через демарш російських представників Україна під час засідання гуманітарної підгрупи ТКГ не змогла домогтися обговорення двох важливих питань - обміну взаємно утримуваних осіб та пошуку безвісти зниклих осіб.