Засідання ТКГ: Україна не змогла домогтися обговорення обміну утримуваними через демарш РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Через демарш російських представників Україна під час засідання гуманітарної підгрупи ТКГ не змогла домогтися обговорення двох важливих питань - обміну взаємно утримуваних осіб та пошуку безвісти зниклих осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення у Facebook Української делегації в ТКГ.
"Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань, перемовини щодо яких були узгоджені для вирішення сьогодні:
- питання обміну взаємно утримуваних осіб;
- питання пошуку безвісти зниклих осіб", - йдеться у повідомленні.
Тим не менш, як повідомили в делегації, "завдяки твердій позиції керівника Гуманітарної підгрупи народного депутата України Г.Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Т.Фріша на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ".
"Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, черговий раунд переговорів у мінському форматі стартував у вівторок, 10 листопада, вранці. Роботу розпочали дві підгрупи Тристоронньої контактної групи, зокрема політична почала обговорення українського "Плану дій" щодо Донбасу.