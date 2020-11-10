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Заседание ТКГ: Украина не смогла добиться обсуждения обмена удерживаемыми из-за демарша РФ

Заседание ТКГ: Украина не смогла добиться обсуждения обмена удерживаемыми из-за демарша РФ

Киев  •  УНН

 • 29210 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из-за демарша российских представителей Украины во время заседания гуманитарного подгруппы ТКГ не смогла добиться обсуждения двух важных вопросов - обмена взаимно удерживаемых лиц и поиска без вести пропавших лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook Украинской делегации в ТКГ.

"Из-за демарша российских представителей Украина не смогла добиться обсуждения двух других важных вопросов, переговоры по которым были согласованы для решения сегодня:

- вопрос обмена взаимно удерживаемых лиц;
- вопрос поиска без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении.

Тем не менее, как сообщили в делегации, "благодаря твердой позиции руководителя Гуманитарной подгруппы народного депутата Украины Г.Третьяковой и содействия координатора подгруппы Т.Фриша на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ".

"Конкретные условия будут обсуждены завтра, во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций", - говорится в сообщении.

Напомним, очередной раунд переговоров в минском формате стартовал во вторник, 10 ноября, утром. Работу начали две подгруппы Трехсторонней контактной группы, в частности политическая начала обсуждения украинского "Плана действий" по Донбассу.

Украинские Национальные Новости

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