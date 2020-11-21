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"Тишины" на Донбассе нет, но интенсивность обстрелов упала — Арестович

"Тишины" на Донбассе нет, но интенсивность обстрелов упала — Арестович

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. На Донбассе полностью нет режима прекращения огня, однако его интенсивность значительно уменьшилась. Об этом в интервью “ТСН” заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает УНН.

“Когда мы говорим о режиме „тишины“, то тишина всегда в кавычках. Потому что тишины нет, стреляют. Но интенсивность, по оценкам штаба ООС, упала в 5,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Если это не тишина, то очень существенное уменьшение интенсивности огня”, — сказал он.

Арестович отметил, что в целом на Донбассе сохраняется режим прекращения огня, который начался 27 июля.

“А главное, мы не получаем ежедневные сводки о десятках погибших и раненых среди наших военных, среди мирного населения. Каждая спасенная жизнь благодаря пусть и условной „тишине“ — это бесценное достижение. За это время погибли 3 военнослужащих ВСУ, от 10 до 14 раз меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Это боевые потери. Самое главное достижение — мы видим, что гибнет гораздо меньше наших военнослужащих. Не погибают мирные жители по обе стороны линии разграничения”, — заявил представитель украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал УНН, по словам Арестовича, Россия блокирует переговоры по обмену пленными, разминированию и открытию КПВВ на Донбассе.

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