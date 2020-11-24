Украинские военные в Донбассе не отвечают на провокации боевиков — ООС

“Миномет калибра 82 миллиметра российско-оккупационные войска применили неподалеку Красногоровки. Выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе населенного пункта Водяное. На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — говорится в сообщении.

По данным ООС, с начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских военных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“По всей линии разграничения наблюдается тишина. Подразделения Объединенных сил, находясь наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника, продолжают выполнять задачи по назначению”, — отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, по оценкам штаба ООС, с начала действия договоренностей о режиме прекращения огня с 27 июля 2020 года интенсивность обстрелов в Донбассе упала в 5,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.