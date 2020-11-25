ОБСЄ: у ТКГ немає прогресу щодо мирного плану по Донбасу

"Через відмінності у поглядах Робочої групи з політичних питань (в рамках ТКГ, - ред.) не вдалося досягти прогресу при розробці проекту плану дій в повній відповідності з Мінськими угодами. Просування по даному питанню вимагає конструктивності і готовності до компромісів", - заявила Грау.

Вона нагадала про нещодавно поранених двох мирних мешканців. "Це перший подібний випадок після 27 липня 2020 року", - зазначила Грау.