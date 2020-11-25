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ОБСЄ: у ТКГ немає прогресу щодо мирного плану по Донбасу

ОБСЄ: у ТКГ немає прогресу щодо мирного плану по Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи про створення мирного плану щодо Донбасу — немає прогресу. Сторонам потрібно проявити готовність до компромісів. Про це заявила глава місії ОБСЄ в Україні Хайді Грау, передає УНН.

"Через відмінності у поглядах Робочої групи з політичних питань (в рамках ТКГ, - ред.) не вдалося досягти прогресу при розробці проекту плану дій в повній відповідності з Мінськими угодами. Просування по даному питанню вимагає конструктивності і готовності до компромісів", - заявила Грау.

Вона нагадала про нещодавно поранених двох мирних мешканців. "Це перший подібний випадок після 27 липня 2020 року", - зазначила Грау.

Нагадаємо, 24 листопада у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, захисник України, старший солдат В'ячеслав Мінкін. Після цього Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зажадав від представників РФ розслідування загибелі українського військового.

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