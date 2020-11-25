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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 101415 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107213 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121616 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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ОБСЕ: в ТКГ отсутствует прогресс по мирному плану касательно Донбасса

ОБСЕ: в ТКГ отсутствует прогресс по мирному плану касательно Донбасса

Киев  •  УНН

 • 16363 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы о создании мирного плана по Донбассу — отсуствует прогресс. Сторонам нужно проявить готовность к компромиссам. Об этом заявила глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау, передает УНН.

“Из-за различия во взглядах Рабочей группы по политическим вопросам (в рамках ТКГ, — ред.) не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам”, — заявила Грау.

Она напомнила о недавно раненых двух мирных жителях. “Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года”, — отметила Грау.

Напомним, 24 ноября в зоне проведения ООС погиб фастивчанин, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин. После этого Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук потребовал от представителей РФ расследование гибели украинского военного.

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