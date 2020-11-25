Кравчук вимагає від РФ розслідування смерті військового, який загинув від пулі снайпера на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зажадав від представників РФ розслідування загибелі українського військового, який помер від кулі снайпера на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку української делегації.
"На початку засідання, Л.Кравчук заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі вчора від кулі російського снайпера військовослужбовця 72 омбр Мінкіна В.Ю. Глава української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 листопада у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, захисник України, старший солдат В'ячеслав Мінкін.