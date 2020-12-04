Кремль ухилився від прямої відповіді про приналежність Нагірного Карабаху: Азербайджану чи Вірменії

“Там (в Нагірному Карабасі) немає головного, там є дві сторони, дві конфліктуючі сторони — це Вірменія і Азербайджан”, — сказав представник Кремля журналістам в п’ятницю, відповідаючи на питання, з ким координують свої дії російські військові. Пєсков звернув увагу на те, що Вірменія і Азербайджан “разом з російською стороною підписали заяву (про врегулювання)”. “І на виконання положень цієї заяви російські військові, а також російська гуманітарна місія, яка складається не тільки з військових, координують свої дії з азербайджанцями і з вірменами”, — вказав прес-секретар російського президента.

Говорячи про приналежність Нагірного Карабаху, Пєсков зазначив, що вона “визначена відповідними резолюціями Ради Безпеки (ООН), досить давніми”. Він зазначив, що “жодна країна не змінювала” такий підхід. Пєсков також нагадав про слова президента РФ Володимира Путіна про те, що “сам по собі Карабах не визнавався, він не був визнаний навіть самою Вірменією”.

Варто додати, що Пєсков посилався на Резолюції Ради Безпеки ООН № 822 від 30 квітня 1993 року, Ради Безпеки ООН № 853 від 29 липня 1993 року, Ради Безпеки ООН № 874 від 14 жовтня 1993 року, Ради Безпеки ООН № 884 від 2 листопада 1993 року, в тексті останніх — вказувалося, що ООН підтверджує “суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану і всіх інших держав в регіоні”.