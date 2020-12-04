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Кремль уклонился от прямого ответа о принадлежности Нагорного Карабаха: Азербайджану или Армении

Киев  •  УНН

 • 12467 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Кремле не ответили прямо о мнении Москвы касательно принадлежности Нагорного Карабаха, сославшись на ООН, а также сообщили, что российские миротворцы и гуманитарная миссия координируют свои действия в Нагорном Карабахе как с Арменией, так и с Азербайджаном, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС, цитировавшего пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

“Там (в Нагорном Карабахе) нет главного, там есть две стороны, две конфликтующие стороны — это Армения и Азербайджан”, — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, с кем координируют свои действия российские военные. Песков обратил внимание на то, что Армения и Азербайджан “вместе с российской стороной подписали заявление (об урегулировании)”. “И во исполнение положений этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия с азербайджанцами и с армянами”, — указал пресс-секретарь российского президента.

Говоря о принадлежности Нагорного Карабаха, Песков указал, что она “определена соответствующими резолюциями Совета Безопасности (ООН), достаточно давними”. Он отметил, что “ни одна страна не меняла” такого подхода. Песков также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что “сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией”.

Стоит добавить, что Песков ссылался на Резолюции Совета Безопасности ООН № 822 от 30 апреля 1993 года, Совета Безопасности ООН № 853 от 29 июля 1993 года, Совета Безопасности ООН № 874 от 14 октября 1993 года, Совета Безопасности ООН № 884 от 2 ноября 1993 года, в тексте последних — указывалось, что ООН подтверждает “суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других государств в регионе”.

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