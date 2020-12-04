У Білорусі погіршилася ситуація з правами людини — Верховний комісар ООН

“Я з жалем повідомляю, що з часу обговорення в Раді [з прав людини] ситуації в Білорусі в вересні цього року становище в цій країні не покращилось. Навпаки, в останні тижні ситуація тільки погіршувалася, особливо в тому, що стосується порушення права на мирні зібрання”, — заявила Бачелет.

В ході проміжної сесії Ради ООН з прав людини вона представила доповідь по Білорусі, зазначивши, що після виборів президента 9 серпня в країні арештовано більше 27 тисяч осіб.

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За її словами, за останній місяць кожного тижня під час демонстрацій влада заарештовувала сотні людей. Тільки 8 листопада були заарештовані тисяча осіб, 15 листопада — ще 700 учасників протестів. При цьому затримували навіть літніх людей, які брали участь в “мирному марші пенсіонерів”. Затриманих піддають штрафів і пред’являють їм кримінальні звинувачення.

“В цілому близько 900 осіб проходять підозрюваними у кримінальних справах в контексті виборів. Серед них — не тільки учасники протестів, але й опозиціонери, кандидати в президенти, журналісти, блогери, юристи і правозахисники”, — зазначила Бачелет.

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Вона розповіла про численні повідомлення про побиття людей білоруськими силовиками.

“Я стурбована численними повідомленнями про катування та інше жорстоке, нелюдське і принизливе поводження з людьми, які знаходяться під вартою. Тільки до кінця жовтня надійшло близько двох тисяч таких скарг”, — повідомила Бачелет.

Вона закликала білоруську владу припинити порушувати права людини, звільнити всіх незаконно затриманих, а також забезпечити незалежне і неупереджене розслідування всіх тверджень про тортури і побиття.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розчаровані що Мінськ не прийняв пропозицію про роботу міжнародних спостерігачів в Білорусі.