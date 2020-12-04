В Беларуси ухудшилась ситуация с правами человека — Верховный комиссар ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Ситуация с правами человека в Беларуси не улучшается, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает УНН.
“Я с сожалением сообщаю, что со времени обсуждения в Совете [по правам человека] ситуации в Беларуси в сентябре этого года положение в этой стране не улучшилось. Наоборот, в последние недели ситуация только ухудшалась, особенно в том, что касается нарушения права на мирные собрания”, — заявила Бачелет.
В ходе промежуточной сессии Совета ООН по правам человека она представила доклад по Беларуси, отметив, что после выборов президента 9 августа в стране арестованы более 27 тысяч человек.
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По ее словам, за последний месяц каждую неделю во время демонстраций власти арестовывали сотни людей. Только 8 ноября были арестованы тысяча человек, 15 ноября - еще 700 участников протестов. При этом задерживали даже пожилых людей, которые участвовали в “мирном марше пенсионеров”. Задержанных подвергают штрафам и предъявляют им уголовные обвинения.
“В целом около 900 человек проходят подозреваемыми по уголовным делам в контексте выборов. Среди них — не только участники протестов, но и оппозиционеры, кандидаты в президенты, журналисты, блогеры, юристы и правозащитники”, — отметила Бачелет.
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Она рассказала о многочисленных сообщениях об избиении людей белорусскими силовиками.
“Я обеспокоена многочисленными сообщениями о пытках и другом жестоком, бесчеловечном и унизительном обращении с людьми, которые находятся под стражей. Только к концу октября поступило около двух тысяч таких жалоб”, — сообщила Бачелет.
Она призвала белорусские власти прекратить нарушать права человека, освободить всех незаконно задержанных, а также обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о пытках и избиениях.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ разочарованы что Минск не принял предложение о работе международных наблюдателей в Беларуси.