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В ОБСЄ розчаровані, що Мінськ не прийняв пропозицію роботи спостерігачів в Білорусі

В ОБСЄ розчаровані, що Мінськ не прийняв пропозицію роботи спостерігачів в Білорусі

Київ • УНН

 • 14601 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова ОБСЄ, прем’єр-міністр та міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама розчарований, що Мінськ не прийняв його пропозицію відвідати Білорусь та сприяти діалогу разом зі своїм шведським колегою Енн Лінде. Про це він заявив під час засідання 27-ї Ради міністрів ОБСЄ, передає УНН.

“Я дотримуюся своєї точки зору, що ОБСЄ, як інклюзивна організація, залишається добре розташованою та готовою добровільно запропонувати свої добрі послуги для підтримки Білорусі. Сподіваюся, Білорусь перегляне нашу пропозицію”, — сказав Рама.

Визнаючи, що Албанія “повинна була керувати кораблем ОБСЄ в особливо неспокійні часи”, він сказав, що сподівається, що організація з новим вищим керівництвом та новими головами Швеції (2021 рік) та Польщі (2022 рік) “поверне ОБСЄ на повну потужність і намітить шлях вперед”.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко під час засідання ОДКБ пожалівся президенту Росії Володимиру Путіну на втручання Польщі та країн Балтії “у внутрішні справи” Білорусі. Він також стурбований сусідством з країнами НАТО і загрозою санкцій з боку Європейського Союзу.

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