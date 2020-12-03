В ОБСЄ розчаровані, що Мінськ не прийняв пропозицію роботи спостерігачів в Білорусі

“Я дотримуюся своєї точки зору, що ОБСЄ, як інклюзивна організація, залишається добре розташованою та готовою добровільно запропонувати свої добрі послуги для підтримки Білорусі. Сподіваюся, Білорусь перегляне нашу пропозицію”, — сказав Рама.

Визнаючи, що Албанія “повинна була керувати кораблем ОБСЄ в особливо неспокійні часи”, він сказав, що сподівається, що організація з новим вищим керівництвом та новими головами Швеції (2021 рік) та Польщі (2022 рік) “поверне ОБСЄ на повну потужність і намітить шлях вперед”.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко під час засідання ОДКБ пожалівся президенту Росії Володимиру Путіну на втручання Польщі та країн Балтії “у внутрішні справи” Білорусі. Він також стурбований сусідством з країнами НАТО і загрозою санкцій з боку Європейського Союзу.