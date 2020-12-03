Лукашенко пожалівся Путіну на втручання Польщі та країн Балтії “у внутрішні справи” Білорусі

“Нам прямо пропонується змінити владу, закони і соціальні орієнтири, в іншому випадку загрожують задавити санкціями, зруйнувати економіку та інфраструктуру, змінити морально-етичні основи нашого суспільства. Зараз вже немає сумнівів, що на кону стояли і до сих пір стоять громадянський мир і цілісність нашої Білорусі. Притому нам пропонують поміняти владу, закони і соціальне орієнтування з особливою формою цинічності, вже навіть не ховаються ці пропозиції за якісь дипломатичні формулювання. Особливо звертає на себе увагу буквально шалена поведінка Польщі та країн Балтії проти Білорусі”, — заявив Лукашенко.

За його словами, дії Польщі та країн Балтії “спрямовані на підвищення своєї значущості в Євросоюзі”.

“Світ не буде таким, яким він був рік або два роки тому, а вже тим більше яким ми його собі уявляли... ОДКБ повинна показати своє вміння інтенсивно, надійно працювати в політичному, військовому, інформаційному вимірах”, — сказав Лукашенко.

На його виступ відреагував Путін: “Дійсно, ситуація, з якої Білорусія зіткнулася, не могла не викликати у нас стурбованості... Дійсно, втручання ззовні: фінансове підживлення, інформаційний супровід, політична підтримка і так далі. Треба дати можливість, врешті-решт, народам самим розібратися з питаннями, які представляють для них особливий інтерес... Але я дуже сподіваюся на те, що білоруському народу вистачить політичної зрілості для того, щоб спокійно, без всяких різких рухів вибудувати і діалог внутрішньополітичний з усіма політичними силами, і вирішити всі свої внутрішні питання самим, без будь-якого тиску і без будь-якого втручання ззовні”.

Як повідомляв УНН, Лукашенко стурбований сусідством з країнами НАТО і загрозою санкцій.