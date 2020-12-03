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Лукашенко пожаловался Путину на вмешательство Польши и стран Балтии “во внутренние дела” Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12931 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе из-за провоцирования гражданского недовольства. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время заседания участников ОДКБ, которое прошло в среду с участием президента РФ Владимира Путина, передает УНН.

“Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Беларуси. Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности, уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки. Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси”, — заявил Лукашенко.

По его словам, действия Польши и стран Балтии “направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе”.

“Мир не будет таким, каким он был год или два года назад, а уж тем более каким мы его себе представляли... ОДКБ должна показать свое умение интенсивно, надежно работать в политическом, военном, информационном измерениях”, — сказал Лукашенко.

По его выступление отреагировал Путин: “Ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, не могла не вызвать у нас обеспокоенности... Действительно, вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес... Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без какого-либо давления и без какого-либо вмешательства извне”.

Как сообщал УНН, Лукашенко обеспокоен соседством со странами НАТО и угрозой санкций.

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