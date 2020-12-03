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Лукашенко стурбований сусідством з країнами НАТО і загрозою санкцій

Лукашенко стурбований сусідством з країнами НАТО і загрозою санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко стурбований сусідством з країнами НАТО і загрозою санкцій. Про це він заявив під час засідання учасників ОДКБ, яке пройшло в середу за участю президента РФ Володимира Путіна, передає УНН.

“Серйозну стурбованість викликає нарощування військової присутності Сполучених Штатів і НАТО у західних кордонів ОДКБ. В першу чергу мова йде про розміщення додаткового американського контингенту в Польщі і її плани щодо створення нових об’єктів військової інфраструктури. Ми чітко бачимо збільшення системних заходів військового характеру на території цієї країни і в державах Балтії”, — заявив Лукашенко.

За його словами, “під прицілом військової активності перебувають не тільки національні інтереси Білорусі”.

“Особливо необхідно сказати про небачене раніше розкручування всіляких санкцій. Ці міжнародно-правові заходи, які повинні застосовуватися у виняткових випадках і тільки для вирішення найважливіших питань забезпечення миру і безпеки, стали сьогодні повсякденною практикою”, — зазначив Лукашенко.

Як повідомляв УНН, напередодні депутати Європарламенту закликали до міжнародного розслідування злочинів, скоєних білоруською владою, і введенню глобального режиму санкцій.

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