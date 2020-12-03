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Лукашенко обеспокоился соседством со странами НАТО и угрозой санкций

Лукашенко обеспокоился соседством со странами НАТО и угрозой санкций

Киев  •  УНН

 • 14917 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен соседством со странами НАТО и угрозой санкций. Об этом он заявил во время заседания участников ОДКБ, которое прошло в среду с участием президента РФ Владимира Путина, передает УНН.

"Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия Соединенных Штатов и НАТО у западных границ ОДКБ. В первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и её планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии", - заявил Лукашенко.

По его словам, "под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси".

"Особо необходимо сказать о невиданном ранее раскручивании всевозможных санкций. Эти международно-правовые меры, которые должны применяться в исключительных случаях и только для разрешения важнейших вопросов обеспечения мира и безопасности, стали сегодня обыденной практикой", - отметил Лукашенко.

Как сообщал УНН, накануне депутаты Европарламента призвали к международному расследованию преступлений, совершенных белорусскими властями, и введению глобального режима санкций.

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