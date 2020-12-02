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Европарламент требует от ЕС расследования преступлений и санкций в отношении властей Беларуси

Европарламент требует от ЕС расследования преступлений и санкций в отношении властей Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11384 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Депутаты Европарламента призвали к международному расследованию преступлений, совершенных белорусскими властями, и введению глобального режима санкций. Об этом после дебатов по ситуации в Беларуси, которые прошли во вторник, сообщает пресс-служба Европарламента, передает УНН.

Во время дебатов был представлен доклад ОБСЕ о ситуации в Беларуси “после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа”. Перед евродепутатами выступила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин.

“Большинство участников подчеркнули необходимость того, чтобы ЕС продолжал настаивать на международном расследовании преступлений, совершенных белорусским государством, и создать и поддержать новые механизмы помощи пострадавшим в уголовных процессах в сотрудничестве с экспертами по международному праву. Они также призвали ЕС начать переходить от слов к действиям, в том числе, наконец, ввести глобальный режим санкций в отношении прав человека, чтобы наложить санкции на отдельных виновных в Беларуси. Все представители режима, ответственные за тяжкие преступления, должны быть привлечены к ответственности”, — говорится в заявлении депутатов Европарламента.

Члены Европарламента также призвали власти Беларуси начать сотрудничать с международными представителями и организациями, такими как ОБСЕ и Специальный докладчик ООН.

Как сообщал УНН, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о запуске интернет-платформы Единая книга регистрации преступлений для возбуждения уголовных дел в отношении действий белорусских силовиков против мирных протестующих.

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