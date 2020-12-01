Тіхановська завела книгу онлайн-реєстрації злочинів білоруських силовиків

“Сьогодні настає другий етап Народного трибуналу. Я ініціюю запуск Єдиної книги реєстрації злочинів — @ekrp_belarus — створеної Народним антикризовим управлінням і командою колишніх співробітників силових структур ByPol”, — заявила Тіхановська.

За її словами, в цій книзі зафіксують порушення закону, а юристи перевірять зібрані матеріали і підготують до порушення кримінальних справ: як на міжнародному рівні, так і для судів “нової Білорусі”.

“Імена людей, на яких зібрані реальні докази, моя команда буде рекомендувати для включення в санкційні списки. Минулого тижня ми вже подали першу заяву на кримінальну справу за універсальної юрисдикції в Литві. Це справа Максима Хорошіна, який зазнав тортур і був змушений виїхати з Білорусі”, — повідомила Тіхановська.

Відзначається, що поповнити базу доказів може кожен білорус, також в книгу можуть вносити інформацію про злочини силовики — як свідки або з щирим зізнанням.

Як повідомляв УНН, лідер опозиції Світлана Тіхановська не висуватиме свою кандидатуру, якщо Олександр Лукашенко виконає вимоги білоруських протестувальників і в Білорусі відбудуться нові президентські вибори.