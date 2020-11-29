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Тихановская не будет выставлять свою кандидатуру в случае новых президентских выборов в Беларуси

Тихановская не будет выставлять свою кандидатуру в случае новых президентских выборов в Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Лидер оппозиции Светлана Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру, если Александр Лукашенко выполнит требования белорусских протестующих и в этой стране состоятся новые президентские выборы. Об этом Тихановская заявила в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

По словам оппозиционерки, ее цель — отмена сфальсифицированных результатов голосования на выборах 9 августа этого года и проведения новых честных, свободных, прозрачных выборов.

Также Тихановская отметила в интервью Радио Свобода, что она не является членом Координационного совета белорусской оппозиции. В составе этой организации действуют 5000 человек, сообщила оппозиционерка. Координационный совет не имеет одного лидера. В ней есть президиум, каждый член которой является лидером КР, заявила Тихановская.

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“Координационный совет дееспособна. Потому что еще в то время, пока люди находились в Беларуси, было создано много рабочих групп, которые выполняют разную работу по координации дворовых движений, координации медиков и так далее. Люди объединяются. И, конечно, курируется деятельность координационного совета из-за рубежа, к сожалению. Но люди очень хотят вернуться в Беларусь. И делают все возможное, чтобы это скорее произошло. Никто не распался, никакого раскола нет. Мы все взаимодействуем с Координационным советом, координуемося и работаем на будущее Беларуси”, — сказала Тихановская.

На сегодняшний день все члены президиума Координационного совета или находятся под стражей, или вынуждены были покинуть Беларусь.

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В Беларуси с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко, объявленного ЦИК победителем выборов президента, состоявшихся 9 августа этого года. Лукашенко руководит в Беларуси эту должность с 1994 года.

Тихановская участвовала в нынешних выборах в качестве кандидата. В мае, после того, как ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты мужчине Светланы, блогеру Сергею Тихановскому, она зарегистрировала инициативную группу от своего имени. Мужчина стал руководителем ее избирательного штаба, впоследствии Сергея арестовали.

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