Тіхановська не виставлятиме своєї кандидатури в разі нових президентських виборів у Білорусі

За словами опозиціонерки, її мета — скасування сфальсифікованих результатів голосування на виборах 9 серпня цього року і проведення нових чесних, вільних, прозорих виборів.

Також Тіхановська зазначила в інтерв’ю Радіо Свобода, що вона не є членом Координаційної ради білоруської опозиції. У складі цієї організації діють 5 тисяч людей, повідомила опозиціонерка. Координаційна рада не має одного лідера. У ній є президія, кожен член якої є лідером КР, заявила Тіхановська.

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“Координаційна рада дієздатна. Тому що ще в той час, поки люди перебували в Білорусі, було створено багато робочих груп, які виконують різну роботу щодо координації дворових рухів, координації медиків і так далі. Люди об’єднуються. І, звісно, курується діяльність координаційної ради з-за кордону, на жаль. Але люди дуже хочуть повернутися в Білорусь. І роблять все можливе, щоб це швидше відбулося. Ніхто не розпався, жодного розколу немає. Ми всі взаємодіємо з Координаційною радою, координуємося і працюємо на майбутнє Білорусі”, — сказала Тіхановська.

На сьогодні всі члени президії Координаційної ради або перебувають під вартою, або вимушені були залишити Білорусь.

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У Білорусі від серпня тривають масові протести з вимогою відставки Олександра Лукашенка, оголошеного ЦВК переможцем виборів президента, що відбулися 9 серпня цього року. Лукашенко керує в Білорусі цю посаду з 1994 року.

Тіхановська брала участь у цьогорічних виборах як кандидат. У травні, після того, як ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти чоловікові Світлани, блогеру Сергію Тіхановському, вона зареєструвала ініціативну групу від свого імені. Чоловік став керівником її виборчого штабу, згодом Сергія заарештували.