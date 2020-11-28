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Тіхановська сумнівається, що Росія рятуватиме Лукашенка військовим вторгненням у Білорусь

Тіхановська сумнівається, що Росія рятуватиме Лукашенка військовим вторгненням у Білорусь

Київ • УНН

 • 23081 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська сумнівається, що Росія вдаватиметься до військового вторгнення в охоплену протестами Білорусь. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

Опозиціонерка оцінила імовірність сценарію, за яким Москва військовим шляхом допоможе втриматися Лукашенку, який вважає себе президентом Білорусі.

“Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини — проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас — абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?” — запитала Тіхановська.

Лідерка білоруської опозиції не вбачає зараз активної підтримки з боку Кремля режиму Лукашенка. Тіхановська хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Тіхановської, опоненти Лукашенка прагнуть бути в контакті з Росією як важливою державою-сусідом.

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25 серпня цього року речник Путіна Дмитро Пєсков привітав заяву представників Координаційної ради білоруської опозиції про те, що вони не розглядають питання відмови від взаємодії з Росією. Водночас Лукашенко підтримує активний контакт із Путіним і в розпал протестів — 14 вересня — зустрівся з російським президентом у Сочі. Під час цієї зустрічі Путін пообіцяв надати Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів. А як повідомив 12 жовтня сайт Мінфіну РФ, Росія надала Білорусі перші 500 мільйонів доларів кредиту. Це здійснено через підконтрольну РФ Раду Євразійського фонду стабілізації та розвитку (ЄФСР). Ще 1 мільярд доларів кредиту Білорусь отримає безпосередньо від Росії: перші 500 мільйонів цього року, наступний транш — у 2021 році.

Світлана Тіхановська зверталася до Володимира Путіна в день його зустрічі з Олександром Лукашенком. “Що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі — це не матиме юридичної сили”, — стверджувала Тіхановська. За її словами, всі угоди, підписані з Лукашенко, будуть переглянуті новим урядом, оскільки білоруський народ відмовився йому довіряти та підтримувати його на президентських виборах.

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