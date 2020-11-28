Тіхановська сумнівається, що Росія рятуватиме Лукашенка військовим вторгненням у Білорусь

Опозиціонерка оцінила імовірність сценарію, за яким Москва військовим шляхом допоможе втриматися Лукашенку, який вважає себе президентом Білорусі.

“Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини — проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас — абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?” — запитала Тіхановська.

Лідерка білоруської опозиції не вбачає зараз активної підтримки з боку Кремля режиму Лукашенка. Тіхановська хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Тіхановської, опоненти Лукашенка прагнуть бути в контакті з Росією як важливою державою-сусідом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тіхановська знову висловилась про приналежність Криму

25 серпня цього року речник Путіна Дмитро Пєсков привітав заяву представників Координаційної ради білоруської опозиції про те, що вони не розглядають питання відмови від взаємодії з Росією. Водночас Лукашенко підтримує активний контакт із Путіним і в розпал протестів — 14 вересня — зустрівся з російським президентом у Сочі. Під час цієї зустрічі Путін пообіцяв надати Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів. А як повідомив 12 жовтня сайт Мінфіну РФ, Росія надала Білорусі перші 500 мільйонів доларів кредиту. Це здійснено через підконтрольну РФ Раду Євразійського фонду стабілізації та розвитку (ЄФСР). Ще 1 мільярд доларів кредиту Білорусь отримає безпосередньо від Росії: перші 500 мільйонів цього року, наступний транш — у 2021 році.

Світлана Тіхановська зверталася до Володимира Путіна в день його зустрічі з Олександром Лукашенком. “Що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі — це не матиме юридичної сили”, — стверджувала Тіхановська. За її словами, всі угоди, підписані з Лукашенко, будуть переглянуті новим урядом, оскільки білоруський народ відмовився йому довіряти та підтримувати його на президентських виборах.