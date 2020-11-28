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Тихановская сомневается, что Россия будет спасать Лукашенко военным вторжением в Беларусь

Тихановская сомневается, что Россия будет спасать Лукашенко военным вторжением в Беларусь

Киев  •  УНН

 • 23076 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сомневается, что Россия будет прибегать к военному вторжению в охваченную протестами Беларусь. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью "Радио Свобода", передает УНН.

Оппозиционерка оценила вероятность сценария, по которому Москва военным путем поможет удержаться Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.

“Я очень сомневаюсь в каком вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека — против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас — абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?” — спросила Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции не видит сейчас активной поддержки со стороны Кремля режима Лукашенко. Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам Тихановской, оппоненты Лукашенко стремятся быть в контакте с Россией как важным государством-соседом.

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25 августа этого года представитель Путина Дмитрий Песков приветствовал заявление представителей Координационного совета белорусской оппозиции о том, что они не рассматривают вопрос отказа от взаимодействия с Россией. В то же время Лукашенко поддерживает активный контакт с Путиным и в разгар протестов — 14 сентября — встретился с российским президентом в Сочи. Во время этой встречи Путин пообещал предоставить Беларуси кредит в 1,5 миллиарда долларов. А как сообщил 12 октября сайт Минфина РФ, Россия предоставила Беларуси первые 500 млн долларов кредита. Это совершенно через подконтрольный РФ Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Еще 1 млрд долларов кредита Беларусь получит непосредственно от России: первые 500 млн в этом году, следующий транш — в 2021 году.

Светлана Тихановская обращалась к Владимиру Путину в день его встречи с Александром Лукашенко. “Что бы вы не приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь юридической силы”, — утверждала Тихановская. По ее словам, все соглашения, подписанные с Лукашенко, будут пересмотрены новым правительством, поскольку белорусский народ не будет ему доверять и поддерживать его на президентских выборах.

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