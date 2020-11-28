"Хотілося б поспілкуватися": Тіхановська хоче зустрічі із Путіним

"Ми хотіли би викласти свою точку зору, хотіли би почути позицію Росії з білоруського питання. Ми – сусіди. І ми продовжуватимемо наші взаємовідносини у майбутньому. Хотілося б поспілкуватися. І білоруси на це дуже чекають. Не підтримки режиму (Лукашенка), а висловлювання про білорусів, про наше бажання розбудовувати наше майбутнє усім разом, а не зусиллями однієї людини", – зазначила Тіхановська.

За її словами, білоруси побачили, що Кремль активно "підтримувала режим Лукашенка".

"І, як ми бачимо, тоді надала підтримку Росія режиму (Лукашенка). Але зараз якийсь процес вичікування, очікування. Активної підтримки (з боку Росії) немає", – зауважила опозиціонерка.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Кремлі запевнили, що контакти Путіна з Тіхановською не плануються.

Також нагадаємо, у жовтні Тіхановську оголосили у розшук в РФ.