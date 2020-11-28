"Хотелось бы пообщаться": Тихановская хочет встречи с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода", информирует УНН.
"Мы хотели бы изложить свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы - соседи. И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы этого очень ждут. Не поддержки режима (Лукашенко), а высказывания о белорусах, о нашем желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека", - отметила Тихановская.
По ее словам, белорусы увидели, что Кремль активно "поддерживал режим Лукашенко".
"И, как мы видим, тогда оказала поддержку Россия режиму (Лукашенко). Но сейчас некий процесс выжидания, ожидания. Активной поддержки (со стороны России) нет", - отметила оппозиционерка.
Как сообщалось ранее в УНН, в Кремле заверили, что контакты Путина с Тихановской не планируются.
Также напомним, в октябре Тихановскую объявили в розыск в РФ.