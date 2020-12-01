Тихановская завела книгу онлайн-регистрации преступлений белорусских силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о запуске интернет-платформы Единая книга регистрации преступлений. Об этом она заявила в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Сегодня наступает второй этап Народного трибунала. Я инициирую запуск Единой книги регистрации преступлений — @ekrp_belarus — созданной Народным антикризисным управлением и командой бывших сотрудников силовых структур ByPol”, — заявила Тихановская.
По ее словам, в этой книге зафиксируют нарушения закона, а юристы проверят собранные материалы и подготовят к возбуждению уголовных дел: как на международном уровне, так и для судов “новой Беларуси”.
“Имена людей, на которых собраны реальные доказательства, моя команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки. На прошлой неделе мы уже подали первое заявление на уголовное дело по универсальной юрисдикции в Литве. Это дело Максима Хорошина, который подвергся пыткам и был вынужден уехать из Беларуси”, — сообщила Тихановская.
Отмечается, что пополнить базу доказательств может каждый беларус, также в книгу могут вносить информацию о преступлениях силовики — как свидетели или с чистосердечным признанием.
Как сообщал УНН, лидер оппозиции Светлана Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру, если Александр Лукашенко выполнит требования белорусских протестующих и в Беларуси состоятся новые президентские выборы.