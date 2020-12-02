Європарламент вимагає від ЄС розслідування злочинів та санкцій щодо влади Білорусі

Під час дебатів була представлена доповідь ОБСЄ про ситуацію в Білорусі “після сфальсифікованих президентських виборів 9 серпня”. Перед євродепутатами виступила спецдоповідач ООН по ситуації з правами людини в Білорусі Анаіс Марін.

“Більшість учасників підкреслили необхідність того, щоб ЄС продовжував наполягати на міжнародному розслідуванні злочинів, скоєних білоруською державою, та створити та підтримати нові механізми допомоги потерпілим у кримінальних провадженнях у співпраці з експертами з міжнародного права. Вони також закликали ЄС почати переходити від слів до дій, у тому числі, нарешті, запровадити глобальний режим санкцій щодо прав людини, щоб накласти санкції на окремих винних у Білорусі. Усі представники режиму, відповідальні за тяжкі злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності”, — йдеться в заяві депутатів Європарламенту.

Члени Європарламенту також закликали владу Білорусі почати співпрацювати з міжнародними представниками та організаціями, такими як ОБСЄ та Спеціальний доповідач ООН.

Як повідомляв УНН, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про запуск інтернет-платформи Єдина книга реєстрації злочинів для порушення кримінальних справ стосовно дій білоруських силовиків проти мирних протестувальників.