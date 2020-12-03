В ОБСЕ разочарованы, что Минск не принял предложение работы наблюдателей в Беларуси

“Я придерживаюсь своей точки зрения, что ОБСЕ, как инклюзивная организация, остается хорошо расположенной и готовой добровольно предложить свои добрые услуги для поддержки Беларуси. Надеюсь, Беларусь пересмотрит наше предложение”, — сказал Рама.

Признавая, что Албания “должна была управлять кораблем ОБСЕ в особо беспокойные времена”, он сказал, что надеется, что организация с новым высшим руководством и новыми главами от Швеции (2021 год) и Польши (2022 год) “вернет ОБСЕ на полную мощность и наметит путь вперед”.

Напомним, Александр Лукашенко во время заседания ОДКБ пожаловался президенту России Владимиру Путину на вмешательство Польши и стран Балтии “во внутренние дела” Беларуси. Он также обеспокоен соседством со странами НАТО и угрозой санкций со стороны Европейского Союза.