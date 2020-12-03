В ОБСЕ разочарованы, что Минск не принял предложение работы наблюдателей в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама разочарован, что Минск не принял его предложение посетить Беларусь и способствовать диалогу вместе со своим шведским коллегой Энн Линде. Об этом он заявил во время заседания 27-й Совета министров ОБСЕ, передает УНН.
“Я придерживаюсь своей точки зрения, что ОБСЕ, как инклюзивная организация, остается хорошо расположенной и готовой добровольно предложить свои добрые услуги для поддержки Беларуси. Надеюсь, Беларусь пересмотрит наше предложение”, — сказал Рама.
Признавая, что Албания “должна была управлять кораблем ОБСЕ в особо беспокойные времена”, он сказал, что надеется, что организация с новым высшим руководством и новыми главами от Швеции (2021 год) и Польши (2022 год) “вернет ОБСЕ на полную мощность и наметит путь вперед”.
Напомним, Александр Лукашенко во время заседания ОДКБ пожаловался президенту России Владимиру Путину на вмешательство Польши и стран Балтии “во внутренние дела” Беларуси. Он также обеспокоен соседством со странами НАТО и угрозой санкций со стороны Европейского Союза.