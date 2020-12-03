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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 20102 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 40096 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 55800 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 70400 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109001 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112250 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В ОБСЕ разочарованы, что Минск не принял предложение работы наблюдателей в Беларуси

В ОБСЕ разочарованы, что Минск не принял предложение работы наблюдателей в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 14597 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама разочарован, что Минск не принял его предложение посетить Беларусь и способствовать диалогу вместе со своим шведским коллегой Энн Линде. Об этом он заявил во время заседания 27-й Совета министров ОБСЕ, передает УНН.

“Я придерживаюсь своей точки зрения, что ОБСЕ, как инклюзивная организация, остается хорошо расположенной и готовой добровольно предложить свои добрые услуги для поддержки Беларуси. Надеюсь, Беларусь пересмотрит наше предложение”, — сказал Рама.

Признавая, что Албания “должна была управлять кораблем ОБСЕ в особо беспокойные времена”, он сказал, что надеется, что организация с новым высшим руководством и новыми главами от Швеции (2021 год) и Польши (2022 год) “вернет ОБСЕ на полную мощность и наметит путь вперед”.

Напомним, Александр Лукашенко во время заседания ОДКБ пожаловался президенту России Владимиру Путину на вмешательство Польши и стран Балтии “во внутренние дела” Беларуси. Он также обеспокоен соседством со странами НАТО и угрозой санкций со стороны Европейского Союза.

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