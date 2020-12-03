США призвали Беларусь освободить политических заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Беларуси после президентских выборов в августе грубо нарушаются права человека и обязательства страны как члена ОБСЕ. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген в ходе выступления на 27-м Совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, передает УНН.
“Более 100 политических заключенных удерживаются в Беларуси из-за использования их прав и фундаментальных свобод”, — отметил Биген.
Представитель Госдепартамента США призвал власти Беларуси освободить политических заключенных, журналистов и всех незаконно задержанных протестующих.
“Власти Беларуси должны принимать участие в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским обществом страны”, — заявил Биґен.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ разочарованы что Минск не принял предложение работы международных наблюдателей в Беларуси.