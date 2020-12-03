США закликали Білорусь звільнити політичних в’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Білорусі після президентських виборів у серпні брутально порушуються права людини та зобов’язання країни як члена ОБСЄ. Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біґен в ході виступу на 27-й Раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, передає УНН.
“Понад 100 політичних в’язнів утримуються у Білорусі через використання їх прав та фундаментальних свобод”, — зазначив Біґен.
Представник Держдепартаменту США закликав владу Білорусі звільнити політичних в’язнів, журналістів та усіх незаконно затриманих протестувальників.
“Влада Білорусі має брати участь у змістовному діалозі з Координаційною радою та громадянським суспільство країни”, — заявив Біґен.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розчаровані що Мінськ не прийняв пропозицію роботи міжнародних спостерігачів в Білорусі.