США закликали Білорусь звільнити політичних в’язнів

“Понад 100 політичних в’язнів утримуються у Білорусі через використання їх прав та фундаментальних свобод”, — зазначив Біґен.

Представник Держдепартаменту США закликав владу Білорусі звільнити політичних в’язнів, журналістів та усіх незаконно затриманих протестувальників.

“Влада Білорусі має брати участь у змістовному діалозі з Координаційною радою та громадянським суспільство країни”, — заявив Біґен.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розчаровані що Мінськ не прийняв пропозицію роботи міжнародних спостерігачів в Білорусі.