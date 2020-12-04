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Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период

Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период

Киев  •  УНН

 • 15470 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. Об этом на ее сайте сообщил советник политика Александр Добровольский и сама Тихановская в видеообращении, передает УНН.

“Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я — не одна. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками”, — заявила Тихановская.

В оппозиции напомнили, что сразу после выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти четыре месяца. Протестующие требуют прекращения репрессий, освобождения политзаключенных и проведения новых честных выборов.

“Беларусь находится в ситуации острого политического кризиса, возникшего после того, как бывший президент страны Александр Лукашенко проиграл выборы, но решил остаться у власти, сфальсифицировав результаты голосования. По многочисленным свидетельствам, выборы выиграла Светлана Тихановская, и в этом не сомневается большинство граждан Беларуси”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Тихановская также заявила, что у нее отсутствует коммуникация с Лукашенко.

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